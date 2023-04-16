هانى عادل يكشف عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية

حل الفنان هاني عادل، ضيفًا على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، ليكشف عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية.

وقال الفنان هاني عادل، إن أول لقاء جمعه مع زوجته اللبنانية الفنانة دياموند بو عبود كان خلال تصوير مشاهد أحد الأعمال الدرامية، وحينها كان شخصًا ما يقتلها أمام الكاميرات، حتى تدخل هو من أجل إنقاذها خوفًا عليها من أن يمسها مكروه.

وأضاف أنه في أعقاب ذلك ذهب إلى الممثل وأخبره أن السكين التي يمسكها لتصوير المشهد حقيقية، وحينها سأله عن هل يستطيع السيطرة على السكين حتى لا تتأذى بو عبود، ليرد عليه بقوله: «أه بعرف أستخدم السكينة صح ولقيته بيستخدمها بشكل خاطئ».

واستطرد الفنان هاني عادل: «فكرتني بالموضوع ده بعد مرور سنين، وبدأنا نتكلم مع بعض».

ورد علي سؤال الإعلامية مني عبدالوهاب، النقد أنصفك كفنان وإلا خذلك؟، قائلًا: "بصراحة أن مش مهتم ولا بتفرق معايا".