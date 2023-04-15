"رسالة الإمام" الحلقة 24.. الشافعى وطلابه يناقشون مسألة الميراث داخل المسجد

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، يتم مناقشة مسألة تقسيم الميراث فى الإسلام داخل المسجد من قبل يوسف البويطى وبعد طلاب العلم بحضور الإمام الشافعى، وذلك بسبب رفض جابر شقيق أم إبراهيم إعطائها حقها فى ميراث والدها وفق الشرع والدين.

أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل رسالة الإمام

يظهر فى الحلقة الـ 24 من مسلسل رسالة الإمام، الشافعى ومعه طلاب العلم داخل المسجد الكبير ويتحدث فى هذه الجلسة يوسف البويطى، عن مسألة الميراث وكيف أن الإسلام لم يترك هذه المسألة ووضع لها أسس وضوابط، حيث قال "البويطى" فى حضرة الشافعى، بسم الله الرحمن الرحيم، " لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ". فيقول أحد الحاضرين هذه الأية كما تعلمنا من الإمام منسوخه بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، فيقول "البويطى" صحيح يا حرملة نسخ الله بها الآية السابقة، فقال حرملة: أراه محقاً فى عرضه هذا يا يوسف، فحكم التعامل مع الضرر هو إزالته فورا فالرجل يشكى من ضيق الحال وفقر ما تخرجه أرضه، فيقول "البويطى": يدفع الضرر ويرفع بما لا يتضمن ضررا مساويا أو أكثر منه، فيقول "حرملة" إذن الضرر متساوى، فيقول " البويطى" :نعم وعند تساوى ضرر موجود وضرر سيخلفه فالأولى أن نبقى على الضرر الموجود فهو خيرا من إستجلاب الضرر المفقود الذى يمكن أن يترتب عليه ضرراً أكبر منه، فيقول "حرملة" : فلتدفع له حقه الشرعى فى ميراث ابيه، وبذلك يزال الضرر الموجود والضرر المنتظر، اقتراباً من القاعدة التى تجيز أن ينتفع الغاصب بما أغتصبه، اذا أهمل المغصوب منه فيما يملك، فيقول "البويطى" : هى من ستدفع يا حرملة تجعل "أم إبراهيم" مغتصبة هنا، أرى أنه هو من يريد أغتصاب حقها، حسنً.

يتدخل الإمام الشافعى فيقول : يا حرملة أرى أن جابر مغتصب حقاً، ليس له نص شرعى، والقاعدة هنا أنه لاضرر ولا ضرار، فلو أن لدى صاحبك جرحاً ينزف، ولديك خيطاً من الحرير، وأخذناه منك لنخيط الجرح، لأننا لا نستطيع ترك الرجل ينزف، فهل تطلب خيطاً فتنتزعه من جرحه أم نتركه يعيش، بسم الله الرحمن الرحيم " وإذا حضر القسمة "أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا "، فيقول جابر رداً على هذا الكلام : أفكر فى كلامك انت والإمام الشافعى وسأتدبر الأمر .

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة24

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.