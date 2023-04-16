مسك الختام بشرم الشيخ ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية بجنوب سيناء

شهدت ساحة قصر ثقافة شرم الشيخ، الأمسية الشعرية "مسك الختام" والتى قدمت خلالها الشاعرة آمال يوسف، والشاعر عمر عدلي مجموعة من القصائد والأبيات الشعرية المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وأدارت الأمسية الشاعرة أميمة إسماعيل، تلاها عقد محاضرة تثقيفية بعنوان “الإسلام دين الوسطية”؛ ياتى ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

فرع ثقافة جنوب سيناء

ومن ساحة مقصد العائلة بالطور العاصمة، تواصلت فعاليات ورش أشغال المرأة للتدريب على "أشغال صوف" تدريب هدير حسن، والتى تهدف إلى تدريب المشاركات من الفتيات والسيدات على كيفية التعامل مع الصوف والتعرف على أنواع الخيط والأبر المستخدمة وأنواع الغرز.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، المنفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

ومن بيت ثقافة أبوزنيمة عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "فضل الشهر الكريم" ألقاها الشيخ كارم حسين، وتحدث خلالها عن الشهر الفضيل شهر الرحمة والإحسان مؤكدا على ضرورة الاستفادة من النفحات الإلهية والتحلي بأخلاق نبي الرحمة، بينما عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة تثقيفية بعنوان "العيد فرحة الصائم" تحدث خلالها الشيخ حمادة محمود السباعي عن العيد وفرحة الصائمين بالعيد، وثواب الصبر على الصيام، كما تناول العيد وبهجته وكيفية الاحتفال به وإدخال البهجة على الأهل والأقارب، متطرقا لأهمية إسعاد الأيتام والمحتاجين في أيام العيد، وفي الختام تم توزيع نتاج ورش رمضان من هدايا بسيطة على الأطفال.

كما نفذ بيت ثقافة أبورديس ورشة مواهب فنية بعنوان "الربيع" تدريب محمد حسين، بمشاركة مجموعة من رواد الموقع، بهدف تدريبهم على رسم لوحات معبرة عن الربيع باستخدام أدوات الرسم المتاحة بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.

قصر ثقافة شرم الشيخ

يذكر أن افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ كان بعد الإنتهاء من عملية تطويره في اكتوبر 2018، وبتكلفة إجمالية 18 مليونا و315 ألفا و859 جنيها، حيث ان قصر ثقافة شرم الشيخ له طبيعة خاصة لأنه يقع بإحدى البقاع المصرية الغالية التى شهدت العديد من الانتصارات والأحداث الخالدة، ويمثل منبراً تنويرًا للثقافة فى سيناء، كما يساهم فى تنشيط السياحة الفنية، كما يوجه دعوة للضيوف من مختلف أرجاء الأرض إلى الاطلاع عن قرب على ملامح من الحضارة المصرية بعناصرها المتفردة.

تبلغ مساحة القصر الكلية 1500م2 من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويضم طابقا واحدا يحتوى على مسرح مساحته 580 م2 شامل خشبة المسرح ويتسع لـ284 مشاهدا إلى جانب مكتبة للطفل وأخرى عامة، نادى للمرأة، منفذاً للإصدارت ونادى الطفل .