السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بتهشيم رأس مسن فى مشاجرة بالمعادى

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بتهشيم رأس مسن فى مشاجرة بينهما بمنطقة المعادى.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن مصاب إثر ضربة على الرأس نتج عنها نزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة وبالانتقال تبين العثور على جثة "ع ر"، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، وتهشم رأسه بعد الاعتداء عليه بشومة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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