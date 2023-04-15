السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب في محصول قمح بالمنوفية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، على حريق نشب في محصول قمح مشون بقطعة أرض زراعية بمركز تلا.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة  بمدير أمن المنوفية بلاغا يفيد نشوب حريق بكمية من محصول القمح المشون بقطعة أرض زراعية بإحدى قرى المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع غرفة عمليات الحماية المدنية لدفع بسياراتها والسيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بكمية من محصول القمح المشون بقطعة أرض زراعية، نتج عنه حدوث تلفيات بكمية من المحصول.

وبسؤال مالك الأرض "م، ا، م" 52 عام، أقر بقيام أحد الماره بإلقاء بقايا سيجارة مشتعلة دون قصد، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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