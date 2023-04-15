السبت 15 أبريل 2023
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مصر

وزير الري يوجه بالاعتماد على تنفيذ أعمال تطهير الترع بالجهود الذاتية

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والرى، فى تنفيذ خطة توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية، خاصة مع قدوم موسم أقصى الاحتياجات المائية وزراعة محصول الأرز، إضافة إلى أعمال تطهير وصيانة كافة الترع والمصارف والمجارى المائية لمنع أية عوائق تواجه سريان المياه إلى المنتفعين والمزراعين.  

وعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السبت، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية، وأيضا دراسة إمكانية استخدام نواتج عمليات الصيانة والتطهير في إصلاح جسور الترع المتعبة.

وأكد أهمية توفير المياه اللازمة لمختلف زمامات الأراضى الزراعية، مع متابعة جميع الترع بالمحافظات، للاطمئنان على قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لجميع المزارعين ، وأيضا مواجهة أية تعديات على القطاع المائى سواء بالردم أو نواتج المباني والمخلفات، مع تشديد المراقبة وعمل محاضر مخالفات لأية مخالفات على الترع والمجارى المائية.

جاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب بالترع

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كذلك، وجه وزير الموارد المائية والرى بضرورة رفع مخلفات التطهير بشكل فورى أو الاستفادة منه وزيادة الاعتماد على تنفيذ أعمال التطهيرات بالجهود الذاتية، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف  لتوفير الاحتياجات المائية.

اجتماع وزير الموارد المائية والرى

وعقد الاجتماع بحضور كل من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات، والدكتور حسام سيف مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.

كما حضر المهندس أبو بكر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والدكتور محمد رشدى بالمكتب الفني لوزيرالرى، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

الاحتياجات المائية الأراضي الزراعية القومي لبحوث المياه المجاري المائية المركز القومي لبحوث المياه الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى

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