تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني.. بنزيما أساسيًا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، لمواجهة مضيفه قادش، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب نويفو مارانديلا، معقل فريق قادش.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني،

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو جوس - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أندريه لونين - لويس لوبيز - داني كارفاخال - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - إيدين هازارد - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - ألفارو أودريازولا - ماريانو دياز.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الألماني توني كروس، بسبب الإجهاد، فيما يغيب الفرنسي فيرلاند ميندي بسبب الإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد قادش في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ ريال مدريد، قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “ ستامفورد بريدج”، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.