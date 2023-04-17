الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أمور ممنوعة على الأقباط في فترة الخماسين المقدسة

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين بحلول ثاني أيام عيد القيامة المجيد، وبدء فترة الخماسين المقدسة إلى جانب احتفالات شم النسيم.

وقال مرقس رويس، ايبوذياكون في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وحاصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية في تصريحات خاصة للدستور أن الطبيعي أن نسمع هناك أمورا ممنوعة على الأقباط في فترة الصوم المقدس.. مثل تناول الطعام والشراب في فترة معينة أو تناول نوعا ما من الاطعمة.

إلا أن الأمر الذي يعتبر غريبا في عين البعض أن هناك أمورا ممنوعة على الأقباط في فترة الخماسين المقدسة ولعل أبرزها هو الصوم، ففى فترة الخماسين المقدسة تمنع الكنيسة الصوم نهائيا لا المسيح نفسه سأله بعض اليهود المتشددين عن عدم صوم تلاميذه في مقابل صوم تلاميذ يوحنا المعمدان الا أنه قال لهم إنه لا يجب عليهم الصوم طالما هو معهم ومتى يرفع عنهم يصومون وهو ما يحدث فالكنيسة لا تصم في فترة الخماسين لان المسيح مكث هذه الفترة مع تلاميذه بعد القيامة وتبدأ صوم الرسل بعد ذلك عقب الاحتفال بعيد حلول الروح القُدس.

الأمر الثاني هو الميطانيات فالميطانيات هي سجود الخضوع الممتلئ بالتضرع والتوبة إلا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمتلئ بمشاعر الفرح فقط بالقيامة في فترة الخماسين المقدسة.. وكنقطة نظام هناك ترتيب لكل فترة في الكنيسة.

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