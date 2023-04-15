السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يرفض تجديد عقود ثلاثى الفريق.. وصرف رواتب العاملين

جريدة الدستور

فضل مسئولو الإسماعيلي تعليق تجديد عقود عمر الوحش وأحمد مدبولي ومحمد الشامي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم لوقت لاحق بسبب انعدام السيولة المالية داخل خزينة النادي خلال الوقت الراهن.

وجاء موقف اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي بعد مطالبة عدد كبير من لاعبي الفريق بتحديد مصيرهم من التجديد أو التفاوض مع أندية أخرى، فى ظل اقتراب انتهاء عقود أكثر من 5 لاعبين بالفريق.

وكان اللواء أبوبكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة للإسماعيلي استعراض مع زملائه الأعضاء كيفية إيجاد حل لتجديد تعاقدهم مع "الوحش ومدبولي والشامي" في ظل أزمة غياب الدعم الحكومي والأهلي لخزينة النادي وأخبرهم أن هذا الملف خطير لابد الإسراع في التعامل معاه للحفاظ على الأعمدة الأساسية للدراويش. 

 

 

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