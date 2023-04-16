لتنوع مقاصدها السياحية.. موقع أمريكي يتوقع زيادة الرحلات الجوية لمصر خلال الربيع

نشر موقع "business wire" الأمريكي تقريرا صحفيا جاء تحت عنوان، " مصر جنة الشواطئ طوال العام"، سرد فيه المقومات الفريدة التي تتميز بها عدد من الشواطئ المصرية باعتبارها أفضل مكان للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة والمياه الصافية.

كما دعا الموقع السائحين لزيارة مدن الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والأقصر من خلال إلقاء الضوء على عدد من المقومات السياحية المتنوعة بهذه المدن.

- مصر يتميز جوها في الشتاء بالدفء خاصة في المقاصد السياحية

وتوقع الموقع زيادة الرحلات الجوية إلى مصر خلال فصل الربيع، مؤكداً أن مصر مقصدا سياحيا يستحق الزيارة، وأنه حتى في فصل الشتاء يتميز جوها بالدفء خاصة في المقاصد السياحية التي تطل على البحر الأحمر مثل مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

كما أشار إلى مدينة الغردقة بشواطئها الخلابة وأشعة الشمس الدافئة على مدار العام والشعاب المرجانية وأنواع الأسماك الفريدة التي يكن مشاهدتها أثناء ممارسة رياضة الغطس والغوص في مياه البحر الأحمر، حيث أشار إلى أبرز الجزر الموجودة بمدينة الغردقة وهى جزيرة الجفتون والتي يتميز شاطئها بمياهه الفيروزية.

وتحدث التقرير أيضاً عن مدينة الأقصر والتي تشتهر بوجود العديد من المعابد الأثرية الرائعة بها ووادي الملوك. وأضاف أنه يمكن للزائرين السير بطريق المواكب الكبرى المعروف بطريق الكباش والذي تم افتتاحه في نهاية عام 2021، كما يمكن القيام برحلات البالون الطائر والاستمتاع بإطلالة خلابة على المدينة وما بها من آثار عريقة.

- شرم الشيخ أشهر المنتجعات السياحية العالمية

وعن مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" استعرض التقرير ما شهدته هذه المدينة من تطورات في السنوات الأخيرة لتصبح واحدة من أشهر المنتجعات السياحية العالمية لقضاء الإجازات في مصر، وأشار إلى أن البحر الأحمر بها يتميز بلونه الأزرق الفيروزي وبدرجة حرارة دافئة ومياهه الصافية، إلى جانب ما يوجد بالمدينة من منتجعات للجولف ومنتزهات المغامرات، ومواقع ثقافية مثل مسجد الصحابة أو الكنيسة السماوية، فضلا عن الرحلات الاستكشافية إلى مرتفعات سيناء القريبة وجبل سيناء التاريخي ودير سانت كاترين علاوة على التنزه في السوق القديم.

ونوه التقرير أيضاً إلى مدينة مرسى علم التي تتميز بشهرة خاصة بين محبي رياضة الغوص، ليس فقط لممارسة رياضة الغوص، ولكن هناك أيضًا مجموعة فريدة من الحياة البحرية التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها، وتقع جنوب مدينة مرسى علم أيضًا محمية وادي الجمال الوطنية، والتي تضم منطقة ساحلية وبحرية طبيعية كبيرة.

- وادي الملوك أهم الجبانات الأثرية التى تعكس عراقة تاريخ مصر

وتحت عنوان "وادي الملوك: أهم الجبانات الأثرية في مصر" تحدث موقع nation world news الأمريكي من خلال التقرير الذي أعده عن وادى الملوك باعتباره من أهم الجبانات الأثرية التي تعكس عراقة تاريخ مصر، حيث أبرز في تقرير له أن هذه المقبرة القديمة تقع على الضفة الغربية لنهر النيل بالأقصر، وهو مكان فريد ومذهل استطاع جذب السائحين لقرون عدة، كما دعا السائحين عند زيارتهم لمصر بزيارة هذا المكان الرائع.

وأشار الموقع إلى ما يوجد في الضفة الغربية لنهر النيل بالأقصر من مقابر ملكية من بينها مقبرة الملك توت عنخ آمون، هذا بالإضافة إلى وادي الملكات والذي يقع بجوار وادي الملوك، ومعبد حتشبسوت، ومعبد رمسيس الثالث، وتمثالي ممنون.

واختتم الموقع التقرير بالإشارة إلى أن وادي الملوك يعد من أشهر الوجهات السياحية في مصر حيث يزوره آلاف السائحين كل عام لمشاهدة المقابر الأثرية والتعرف على تاريخ وثقافة مصر القديمة.