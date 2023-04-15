السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "جت سليمة"

جت سليمة
جت سليمة

تبدأ، بعد قليل، الحلقة التاسعة من مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي.

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لعام ٢٠٢٣ لمتابعة أحداث مسلسل جت سليمة عبر قناة سي بي سي خلال شهر رمضان المبارك.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل جت سليمة لـ دنيا سمير غانم

وشهدت الأحداث السابقة من مسلسل جت سليمة، اكتشاف الملك وجود حركة غريبة داخل القصر، وذلك بعد تجول "سليمة" و"موكوس" في القصر رأت شقيقها "عمر" وعرفت أنه دمية لدى الأمير "رعد" حاولت الاقتراب من أخيها لكن "موكوس" منعها حتى لا يتم القبض عليها.

ونجحت "سليمة دنيا سمير غانم" في مقابلة شقيقها "عمرو"، بمساعدة ابنة السلطان "أحلام مايان السيد"، في غرفة نجل السلطان.

قائمة القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة 

ويعرض اليوم الحلقة 9 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء، والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11785.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11488.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.

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