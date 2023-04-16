رمضان النجوم .. سامية جمال ترفض "رقصة الوداع" من أجل "رمضان"

بين من يرضخ لأوامر المخرج ويضطر إلى الإفطار خلال تصوير الأعمال الفنية السينمائية، وبين من يرفض إجباره علي الإفطار خلال نهار رمضان، جرت وقائع الجولة التي قام بها محرر مجلة الكواكب الفنية لرصد الأعمال الفنية للنجوم وكيف يجري التصوير في نهار رمضان.

ونشرت مجلة الكواكب في عددها 296، والصادر عام 1957، لمحات بعض الأعمال السينمائية وكيف بتعامل نجوم الفن مع التصوير خلال نهار رمضان. بدءا من الفنانة هدى سلطان، مرورا بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وصولا إلى الفراشة سامية جمال وميمي شكيب.

ــ سر سيجارة هدي سلطان في نهار رمضان

يذكر محرر “الكواكب” أنه وخلال تصوير فيلم “غلطة العمر”، يتطلب أحد المشاهد أن تدخن هدى سلطان سيجارة وتنفث دخانها في عصبية ظاهرة، وطلب محمود ذوالفقار مخرج الفيلم من هدى أن تمثل المنظر، ولكنها اعتذرت بأنها صائمة وكان محمود صائما كذلك فحذف المنظر كله من الفيلم وظهرت هدي في الفيلم وهي تمسك بالسيجارة وتحاول أن تشعلها ثم يختفي المنظر إلي مشهد آخر لا تمسك فيه السيجارة، وسر عدم إشعالها السيجارة هو أنها كانت تصوم رمضان.

ــ حسين رياض وفاتن حمامة يرفضا أوامر المخرج بالإفطار

ويمضي محرر “الكواكب” مضيفا: وفي فيلم "الملاك الظالم" كان علي فاتن حمامة أن تقف في المطبخ تطهو الطعام لـ حسين رياض الذي كان يقوم بدور صديق والدها وقد احتضنها وهي صغيرة ورباها مدة بقاء والدها في السجن. وكان تصوير هذا المشهد في شهر رمضان، وطلب حسن الإمام مخرج الفيلم من فاتن وحسين رياض أن يذوقا الطعام حتي يستطيع حسين أن يتحدث عن إعجابه بست البيت كما ذكر مؤلف قصة الفيلم، ولكن فاتن حمامة وحسيت رياض أعتذرا بأنهما صائمان ولا يتسني لهما الإفطار.

وعبثا حاول المخرج أقناعهما بالإفطار فأضطر إلي أن يصور مناظر أخري حتي حان موعد الإفطار ولم يسمح لجميع المشتغلين بالفيلم بالإنصراف في موعد الإفطار حتي تم تصوير هذا المشهد.

ــ سامية جمال ترفض "رقصة الوداع" من أجل "رمضان"

وكان العمل في فيلم "رقصة الوداع"، الذي قامت ببطولته سامية جمال يجري في شهر رمضان، وكانت سامية جمال صائمة رغم الإرهاق الشديد من حرارة الجو داخل البلاتوه، وحان موعد تصوير المشاهد الاستعراضية، ورفضت سامية جمال أن ترتدي ملابس الرقص في أثناء النهار، وقالت أن هذه الملابس تظهر المفاتن وهذا لا يجوز في رمضان، وعبثا حاول المخرج أقناعها وكان معني هذا تأخير العمل في الفيلم وتأجيل موعد عرضه، وأصرت سامية جمال علي رأيها واضطر المخرج إلي أن يؤجل تصوير هذه المناظر إلي ما بعد رمضان وبالتالي تأجل عرض الفيلم فترة من الوقت.

ــ ميمي شكيب تندمج مع “سي عمر” وتفطر بسيجارة

واضطرت ميمي شكيب إلي أن تفطر في أحد أيام مضان دون أن تشعر بذلك، فقد حدث لها أثناء تصوير فيلم "سي عمر"، أن كان المشهد يصورها وهي ممسكة سيجارة تجذب أنفاسا منها، وطلب المخرج منها أن تفعل ذلك ولكنها أعتذرت بالصيام، ورأي المخرج أن يكتفي بأن تمسك السيجارة وهي مشتعلة ويستغني عن جذب الأنفاس منها، وفي أثناء التصوير أندمجت ميمي شكيب في التمثيل فجأة وراحت تجذب أنفاسا طويلة من السيجارة وتنفث دخانها ونسيت نفسها ولم تشعر إلا بصوت المخرج يصيح "ستوب" ثم ألتفت إليها بعد تصوير المشهد وقال لها: "أنت مش بتقولي أنك صائمة؟"، واكتشفت ميمي شكيب أنها أفطرت يوما في رمضان بالرغم منها.