برنامج "أنا والقناع".. هاني عادل: "أنا معجب وولهان لدرجة محب"

حل الفنان هاني عادل، ضيفا على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، ليكشف عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية.

وقال "هاني عادل": "أنا معجب وولهان لدرجة محب، لأني أول ما شوفت مراتي ديموند كنا شغالين مع بعض ومكناش بنتكلم مع بعض خالص، بس موقف عدى قدامنا بالصدفة، وأنا حاولت أنقذها، من حد المفروض إن هو بيدبحها في المشهد، فكانت خايفة جداً".

وأضاف: "وكنت معدي ولقيت المشهد كده، فحاولت أشرح له الموقف إنه إزاي يمثل المشهد بالسكينة ويدبحها من غير ما تتجرح بجد، وهي فضلت فاكرة الموقف ده، وبعد سنين إتقابلنا وكانت فاكرة الموقف، فكانت بداية رومانسية شبه القصص والأفلام".