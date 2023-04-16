"دلمون الجديدة" تصدر رواية "جاذبية الصفر" للكاتب العراقي لؤي عبد الإله

صدرت حديثاً للكاتب العراقي لؤي عبد الإله رواية "جاذبية الصفر" عن " دار دلمون الجديدة" السورية وهي الثانية للكاتب بعد مرور 14 سنة على نشر روايته الأولى "كوميديا الحب الإلهي".

ترصد الرواية حياة عدد من العراقيين المقيمين في لندن خلال الفترة التي أعقبت غزو العراق للكويت عام 1990، وما أعقبها من حرب مدمرة كاسحة شنتها الولايات المتحدة وحليفاتها، والتحولات التي تطرأ عليهم وعلى علاقات بعضهم ببعض.

غير أن لندن لن تكون سوى مرآة نرى فيها بغداد التي ولد هؤلاء فيها وعاشوا طفولتهم ومراهقتهم وقسطا من شبابهم خلال فترات مختلفة تمتد من سقوط بغداد على يد الجيش البريطاني عام 1917 وحتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

- قراءة أولية للرواية

و كتب الناقد العراقي ياسين النصير في قراءته الأولية عنها، جاذبية الصفر.. شاحنة وحقيبة ورسائل، هذه هي أمكنة الرواية الثلاثة وهي أزمنتها أيضاً ثلاثة أرحام ولودة تشترك في نسج هذه الرواية.

وأضاف رحم الشاحنة المتحرك بين المدن، علامة لسفر دائم في الطرق، ورحم الحقيبة المهترئة التي استلمها الراوي بدلا من حقيبته، دلالة على تشابه مؤونة أغطية الجسد، ورحم الرسائل المودعة في مظروفاتها في جوف الحقيبة، دلالة على زمن متخثر في كهوف الذاكرة. ثلاثة أمكنة وثلاثة أزمنة تصنع نسيجاً استثنائياً عن محن العراقيين المشتركة.

وتابع الناقد العراقي ياسين النصير، نحن في عالم مركب تقول الرواية، لا يكون السرد فيه بطريقة واحدة، تتعاقب الضمائر كما لو أن ذاكرة الشخصيات ذاكرة كونية. هذه الرواية الاستثنائية واحدة من الكتب التي تقول شيئا عن رحلة لا تتوقف في عالم مجهول، حين انتزعت الشخصيات من أرضها وذاكرتها، ولم يبق إلا أن تركب شاحنة تسير، وحقيبة مهترئة تُفتح متى ما أريد لها، وذاكرة تستوطنها رسائل تبتدئ الرواية بها وتنتهي، ويبقى القارئ أحد شخصيات الرواية عندما يجد نفسه متضمناً في الشاحنة والحقيبة والرسائل.

- عفراء هدبة: الرواية تشبه أغنية البجع الأخيرة

من جانبها علقت الناشرة عفراء هدبة مديرة "دار دلمون الجديدة" على ظهر غلاف الرواية قائلة، تشبه "جاذبية الصفر" أغنية البجع الأخيرة، وهي تودّع القرن العشرين، الذي عاش أبطاله فيه، مستثمرةً الدعابة والأسطورة والتاريخ للاقتراب من مسراته وكوارثه، مستكشفةً ما يربطه بالعصور السابقة واللاحقة، لكأننا عبر صفحاتها أمام عودة أبدية مفتوحة على مصراعيها.

سبق للكاتب لؤي عبد الإله أن نشر أربع مجموعات قصصية ما بين عامي 1992- 2015، هي "العبور إلى الضفة الأخرى، عام 1992، و"أحلام الفيديو" عام 1996. وكلتاهما صدرتا عن "دار الجندي" السورية، ثم صدرت له مجموعة "رمية زهر" عن "دار المدى"، عام 1999. وجاءت مجموعته الأخيرة "لعبة الأقنعة" لتصدر عن "دار دلمون الجديدة" في دمشق عام 2015.

غير أنه ما بين هذه المجموعات القصصية الأربع أصدر رواية "كوميديا الحب الإلهي" عن "دار المدى" عام 2008، وفيها استلهم بعضاً من أهم أفكار محي الدين بن عربي لتكون إطارا تناول فيه مصائر شخصيات معاصرة وأواصرها بتاريخ العراق الحديث.

وقبل إطلاق رواية "جاذبية الصفر" بعامين تقريباً، صدر للكاتب عن دار دلمون الجديدة كتاب "حين تغيرنا عتبات الطريق"، وهو يضم مقالات نشرت ما بين عامي 1990 و2020، في عدد من أبرز الصحف والمجلات الثقافية العربية.

أما عن لؤي عبد الإله

ولد في بغداد عام 1949، وأكمل دراسته الأولية والجامعية فيها، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة بغداد، عام 1970. ثم عمل في التعليم قبل أن يغادر العراق بمنتصف السبعينيات من القرن المنصرم إلى الجزائر (وهران) حيث عمل في التدريس ضمن البعثة العراقية لنحو عشر سنوات، قبل أن يغادر إلى لندن ويستقر فيها عام 1985.

وهناك عمل في عدة مجالات ما بين الترجمة والتعليم والكتابة والتحرير، ودرّس الترجمة التطبيقية عامين في جامعة ويست مينستر في لندن.

وفي مجال الترجمة، صدر له كتاب "خيانة الوصايا" لميلان كونديرا عن "دار نينوى" السورية عام 2000.

وعن رحلته الأولى للعراق (بعد غياب طويل عنه)، في أواخر عام 2003، أصدرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر له عام 2004، كتاب "مفكرة بغداد: يوميات العودة إلى مسقط الرأس".