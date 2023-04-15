أسامة الأزهري يكشف ملامح البعثة المصرية للفلبين لنقل العلم بالخارج

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف ومستشار الرئيس للشئون الدينية، إنه عندما زار الزعيم الفلبيني منالاو مندلانو الخارجية المصرية أخبروه بالتوجه إلى الأزهر الشريف لأنه الجهة الوحيدة التي ستقوم بتلك المهمة المتمثلة في نقل الخبرة المصرية لدولة الفلبين.

الخبرة المصرية بالفلبين

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الزعيم الفلبيني توجه بالفعل إلى شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي، وطلب منه أن يقع الاختيار على خيرة الأساتذة لنقل العلم إلى الفلبين، كما زار رئيس المحكمة الشرعية العليا للوقوف على نظم القضاء وتطبيقها، وزار الديوان الملكي حتى ينسق مع الجهات المصرية.

عبد الغني سندانج

وتابع: "وأبدى هذا الزعيم ترحيبه باستقبال الفلبين ٥٠٠ مهاجر مصري في مختلف القطاعات والمجالات وكان يريدون توظيف هذه الأعداد المصرية في القطاعات المختلفة، وكان من الوافدين الشيخ عبد الغني السندانج والذي كان حلقة الوصل بين مصر والفلبين".

واستطرد: أطالب سفرة الفلبين منحنا المزيد من المعلومات عن المهمة التي قام بها الشيخ عبد الغني السندانج أثناء تواجده بالفلبين".