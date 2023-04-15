السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بالاتجار فى المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكّنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية، حال تواجده بالميناء، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين والآيس ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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