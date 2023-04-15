السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «صحة بني سويف» يتفقد وحدة طنسا بني مالو للغسيل الكلوي

المرور
المرور

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم السبت، بالمرور على وحدة طنسا بني مالو للغسيل الكلوي  ووحدة طب أسرة طنسا بني مالو بحضور الدكتورة سالى الخولى مدير مستشفى ببا المركزى وعدد من مديرى إدارات المستشفيات والرعايا الأساسية والجودة ومكافحه العدوى والصيدلة والتمريض والمتابعة.

وقرر « يوسف» إحالة المتغيبين للشئون القانونية ونقل الأطباء البشرين المتغيبين إلي إدارة الفشن الصحية، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي والتأكد من توافر كافة المستلزمات وتطبيق معايير مكافحة العدوي واجراء كافة التحاليل الشهرية للمرضي، فيما تم الاجتماع بكادر الأطباء ومشرفي التمريض بمستشفي ببا المركزي وتم التأكيد علي ضرورة تواجد الطاقم الطبي وحسن معاملة المرضي.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية الدور الذي يساهم به المجتمع المدني في الدفع بكافة جهود الدولة في مختلف المجالات التنموية، خاصة الجمعيات الأهلية التي تعمل على محور أساسي، هو تعبئة جهود الأفراد:" رجال أعمال، متطوعين وغيرهم" لإحداث التنمية في المجتمع لصالح المواطنين، وحل مشكلاتهم، والإسهام في تكامل ودفع جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأشار محافظ بني سويف، أن المحافظة هي أول من أطلقت وثيقة العمل الأهلي لتوحيد الجهود لـ 40 جمعية أهلية وصولا لـ 200 جمعية في المراحل القادمة  ، بهدف تعظيم دورها التنموي، مُشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية قامت بدور مميز في كثير من الأزمات والمشكلات الطارئة ، وحاليا تواصل دعمها لجهود المحافظة في العديد من القطاعات الخدمية، بجانب دورها الأساسي التنموي، وهو ما يجسد أهمية دور المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك مناقشته التقرير الربع السنوي للمساهمة المجتمعية لجمعية الأورمان بالمحافظة، الذي أعده إمام أحمد، ورمضان عبد السلام مديرا مشروعات الجمعية ببني سويف.

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