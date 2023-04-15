منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، زاد البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث "جوجل"، عن ليلة القدر وعلاماتها، حيث يرغب الملايين من المواطنين في العبادة والطاعة وغفران الذنوب والعتق من النار خلال هذه الليالي المباركة وتحديدًا تلك الليلة والتي يتحراها الملايين من المسلمين في مختلف بقاع الأرض ليقضوها في العبادة والطاعة والأدعية والصلاة.

علامات ليلة القدر

قال الله تعالى عن ليلة القدر ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾﴾.

وعلامات ليلة القدر متنوعة ومختلفة في العشر الأواخر من رمضان، وقد ورد الكثير من الأحاديث والنصوص التي ترغب وتحث المسلم على اغتنام العبادة في تلك الأيام عسى أن يوافق ليلة القدر فيفوز فوزًا عظيمًا، ومنها:

- صفاء السماء وسطوع النور.

- طمأنينة القلب فيها.

- انشراح صدر المؤمن.

- الرياح فيها تكون ساكنة.

العلامات التي تحدث في ليلة القدر

يكون القمر فيها نصف جفنة، حيث قال رسول اللهﷺ (يطلع القمر فيها شِق جفنة) رواه مسلم، وقال أيضًا (ليلة القدر ليلة سهلةُ طلقةُ، لاحارة ولا باردة).

وهناك علامات تحدث بعد ليلة القدر، وتظهر بعدها فمنها: أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال "أخبرنا رسول الله أنها تطلع يؤمئذ لا شعاع لها".

ما يستحب في العشر الأواخر

1- إحياء الليل بصلاة القيام وقراءة القرآن

2- أن يوقظ الرجل أهله كما كان يفعل النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولا يقصر عمل الخير على نفسه بل يشارك أهله فيه

3- اعتزال النساء والانشغال بالطاعة والعبادة، لتتخلص النفس البشرية من الشهوات، وذلك يتيح للنفس أن تصفو في أجواء ملائكية خاشعة. الاعتكاف بالمسجد (أو على الأقل في المنزل)، وهذا ما ينبغي الحرص عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم

4- قراءة القرآن الكريم وتلاوته بتدبر وخشوع .

5- يستحب في العشر الأواخر وخاصة ليلة القدر الدعاء، فعندما سئلت عائشة النبي عما تقول في ليلة القدر، فقال لها: (قولي اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تُحبُ العفوَ فاعفُ عني)

6- الصدقات ودفع الزكاة، كثرة الطاعات، الندم والتوبة والاستغفار عن الذنوب والمعاصي

7- أن يكثر الإنسان من الدعاء ويتخير أفضل الدعاء وأجمعه

8- بذل الخير وصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والمساكين.