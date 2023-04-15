السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

سايلو فودز للصناعات
سايلو فودز للصناعات الغذائية

انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على المشاركة المجتمعية مع أبناء الشعب المصرى فى كافة المناسبات نظمت شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة إحتفالية بمناسبة يوم اليتيم بالتعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية وذلك بمقر شركة سايلو فودز بمدينة السادات.

تضمنت فعاليات الحفل تنفيذ عدد من الفقرات الترفيهية والفنية ، وتنظيم جولة داخل الشركة وتقديم منتجات الشركة للأطفال التى رسمت ملامح السعادة على وجوههم لما لمسوه من إهتمام ورعاية خلال الحفل ، وشاهد الحضور فيلماً تسجيلياً بعنوان " بكرة أحلى " تم من خلاله إستعراض دور الشركة والمدينة الصناعية وما تقدمه من منتجات بأحدث تكنولوجيا الصناعات الغذائية العالمية .

وألقى اللواء أ.ح. تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية كلمة أعرب خلالها عن سعادته باستقبال الشركة للأطفال ودور الرعاية ، وأهمية تنظيم تلك الإحتفالية لمشاركتهم فرحتهم وبث السعادة فى نفوسهم وخاصة فى شهر رمضان الكريم ، مؤكداً أن القوات المسلحة تحرص على مشاركة أبناء مصر كافة المناسبات مما يعكس التلاحم بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة .

من جانبهم أشاد مسؤولو مؤسسة ساعد للتنمية بالحفل وما تضمنه من فعاليات رسمت البسمة
على ملامح الحاضرين ، معربين عن تقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود مشرفة فى مجال التنمية المستدامة والتواصل والمشاركة مع المجتمع المدنى لإسعاد أبناء الشعب المصرى فى كافة المناسبات.

حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وفى سياق متصل قام وفد من العاملين بشركة سايلو فودز ومؤسسة ساعد للتنمية بزيارة إحدى دور الأيتام بمحافظة المنوفية وتقديم الهدايا للأطفال بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

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