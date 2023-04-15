السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز متهم بتعذيب كلب أعلى سطح منزل بدار السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحجز شخص عذب كلب أعلى سطح منزله على ذمة التحريات، وأمرت بعرض الكلب على طبيب بيطري لبيان صحة تعرض للتعذيب أم التدريب حسب أقوال المتهم.

وقال المتهم في أقواله إنه لم يقم بتعذيب الكلب، ولكن كان يقوم بتدريبه على بعض المهارات.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بضرب كلب أعلى سطح أحد العقارات بدار السلام.

تعود الواقعة في إطار جهود الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالتعدي على "كلب" أعلى سطح أحد العقارات بالقاهرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد المذكور، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه كان يقوم بتدريب الكلب المُشار إليه وليس تعذيبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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