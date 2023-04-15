الزمالك يعيد تقييم الأجانب نهاية الموسم بقرار من الكولومبي أوسوريو

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيحسم مصير اللاعبين الأجانب في نهاية الموسم لتحديد الراحلين منهم عن الزمالك.

وأكد المصدر أن السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا والمغربي أحمد بلحاج سيكونون تحت تقييم أسوريو للوقوف على مستواهم ومن ثم تحديد مصيرهم مع الزمالك.

وكان الزمالك تعاقد مع نداي قادما من لوزيرن السويسري في بداية الموسم الجاري، في حين تعاقد الزمالك مع البنيني سامسون أكينولا قادما من كاراكاس الفنزويلي في مطلع الموسم، واستعار الزمالك أحمد بلحاج في يناير الماضي قادما من أسوان.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة.

ووصل الزمالك للنقطة 39 مُحتلًا للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 16 بالمركز الأخير.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في المباراة القادمة بالجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

وتُذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لحقوق بث المسابقات المحلية المصرية.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على أمور فنية خاصة تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وجهازه المعاون.

وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية، وقام المدير الفني بمنح تعليمات متواصلة للاعبين خلال هذه الفقرة.