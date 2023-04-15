السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بحيازة هيروين وحشيش بدار السلام

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس متهم بحيازة هيروين وحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات، والتحري حول نشاطه الإجرامي.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته هيروين وحشيش بدار السلام.

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.. وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام- فرد خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس"، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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