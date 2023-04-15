حبس متهم بحيازة هيروين وحشيش بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس متهم بحيازة هيروين وحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات، والتحري حول نشاطه الإجرامي.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته هيروين وحشيش بدار السلام.

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.. وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام- فرد خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس"، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.