السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخبز لتصرفه في 15 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

الحملة
الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملة على المخابز بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط أحد المخابز بتهمة التصرف في كمية من الخبز، بالإضافة إلى تصرفه في عدد 15 شيكارة دقيق مدعم وتجميعه عدد 150 بطاقة تموينية.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم التحفظ على البطاقات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة حيال صاحب المخبز، حيث سيتم غلقة لمدة شهر وبعدها سيتم تخفيض حصته مع تكثيف الرقابة والمتابعة وخلال تلك الفترة سيتم إسناد حصته للمخابز المحيطة وتوفيرها بسيارات للمواطنين بذات منطقة المخبز، مؤكدًا استمرار حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.  

اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية الاسواق الإجراءات القانونية اللازمة الاسواق والمخابز التموين والتجارة الداخلية

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