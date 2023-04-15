السيطرة على حريق فى حوش مواشٍ بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، على حريق هائل داخل حوش مواش، في عزبة الألفي التابعة لدائرة مركز دشنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل حوش مواشي في قرية عزبة الألفي بمركز دشنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي ولم يسفر عن أي إصابات بشرية، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.