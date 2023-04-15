"التعليم" توجه بالانتهاء من طباعة أسئلة اختبارات نهاية العام قبل عيد الفطر

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التشديد على كل مديريات التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من طباعة كل أسئلة اختبارات نهاية العام الدارسي المقررة أن تنطلق يوم 6 مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدارسي الحالي 2022-2023، الأسبوع الجاري، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وشددت المصادر لـ"الدستور"، على ضرورة مراجعة كل أسئلة الاختبارات قبل طباعتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.

كانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية والمدارس المصرية اليابانية حتى يوم 15 أبريل، بعد أن أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024-2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجارى، وذلك من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.