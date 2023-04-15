السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار النحاس اليوم السبت

النحاس
النحاس

شهدت أسعار النحاس استقرارًا، اليوم السبت، 15 أبريل 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار النحاس الأحمر والأصفر

شهدت أسعار طن النحاس الأحمر استقرارًا اليوم لتسجل 230 ألف جنيه في بورصة المعادن.

بينما استقرت أسعار طن النحاس الأصفر لتسجل 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وسجل كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع ما بين 180 و297 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

- أسعار طن النحاس الجديد

وبلغ سعر طن النحاس الجديد 297 ألف جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر الرفوف من النحاس الأصفر 299 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

- أسعار النحاس الخردة

سجلت أسعار النحاس الخردة، اليوم، سعر 100,000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وبلغت أسعار النحاس الأحمر الخردة الخشن ما بين 157 و160 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

فيما تراوحت أسعار النحاس الأحمر الخردة الناعم ما بين 145 و155 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وبلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 إلى 165 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات في بورصة المعادن اليوم.

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