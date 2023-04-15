السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدكتور أسامة رسلان يكشف خطورة مصطلح الحاكمية على المجتمع

الدكتور أسامة رسلان
الدكتور أسامة رسلان مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر

أوضح الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، قائلًا: "إن الحاكمية مأخوذة من الجذر اللغوي لمادة الحاء والكاف والميم، والمقصود بها في المصطلح الاصطلاحي وليس اللغوي، الحكم الإلهي المطلق، أي نقيض أي حكم بشري". 

وأضاف "رسلان" خلال لقاءه ببرنامج فكر، المذاع عبر قناة الناس، الذي يقدمه الإعلامي محمد السادات، أن مصطلح الحاكمية بدأ من خلال مجموعة معروفة في تاريخ المسلمين، وهم من الخوارج، حيث رفعت التحكيم أي رفضت الحل الوسط، الصلح والحل السلمي، وذلك أيام المعارك التي حدثت في آواخر عهد الخلافة الراشدة، وقالوا: "لا حكم إلا لله"، وذلك رفضًا للمساعي البشرية التي كانت تريد الوصول إلى هدنة بين الأطراف المتحاربة، ليرد عليهم سيدنا علي بن أبي طالب واصفًا جملتهم "ما الحكم إلا لله" بأنها "قولة حق يراد بها باطل".

وأشار إلى أن هؤلاء يريدون إلغاء العقل البشري فلا مجال للاجتهاد، والعيش في حالة من القولبة التي لا يمكن الخروج منها، لافتًا إلى أنه مجرد جمود وانغلاق، على استقبال أي شيء. 

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