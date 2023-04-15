السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدفها التصدى للعصابات.. العقيد حاتم صابر: الكتيبة 101 واجهت أخطر العلميات الإرهابية فى مصر

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن مسلسل “الكتيبة 101”، سافر بالمشاهد إلى واحدة من أخطر العلميات الإرهابية التي تصدت لها مصر، لافتًا إلى أن المسلسل تناول أخطر العمليات التي تسعى الجماعات الإرهابية لإسقاط الدولة المصرية من خلالها.

وأضاف حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مخطط الجماعات الإرهابية لإسقاط الدولة كان قائمًا على 6 ست عناصر، وهي: إعداد مسرح العمليات الإرهابية بعد 2011، إنشاء جماعات إرهابية في سيناء، عمليات إرهابية كتفرقة في مختلف أنحاء مصر، توحيد هذه الجماعات تحت راية واحدة، الإعلان عن إقامة جيش موازٍ، إعلان إسقاط الدولة والسيطرة على الحكم. 

وأوضح أن الكتيبة 101 كانت محور عمل وتجمع القوات المسلحة، قادرة على التصدي على كافة أشكال الإرهاب في سيناء، كما أن الكتيبة 101، تخرج منها جميع العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب.

وأكد أن عرب سيناء لم يتأخروا لحظة في تقديم أي معلومات للقوات المسلحة من أجل القضاء على كافة الأشكال الإرهاب في مختلف ربوع سيناء.

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