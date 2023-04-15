بعد إثارته فى مسلسل "تحت الوصاية".. هل يُلغى المجلس الحسبى؟.. برلمانية ترد

كشفت الدكتورة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، تفاصيل مطالبتها بإلغاء المجلس الحسبي، قائلة: "إنها تقدمت بمقترح خاص بإلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياري من قبل الزوج، حال أنه لم يرى الزوجة غير صالحة للولاية أو الوصاية على أبنائه".

وأضافت رانيا الجزايرلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الأمر الصحيح هو أن تكون الأم صاحبة الوصاية على أموال الأبناء، خاصة وأنها صاحبة أهلية لحضانة الأبناء".

وأوضحت أن المجلس الحسبي معمول به منذ 1992، موجهة الشكر للدراما المصرية التي طرحت القضية في مسلسل "تحت الوصاية".

وأشارت إلى أن الزوج لا يستطيع أن يعيش من دون زوجة عكس الأم، معقبة:" كيف يتمكن الرجل من التصرف في مال زوجته، والعكس غير صحيح".

وأكدت النائبة البرلمانية أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا بالغاً للمرأة، حيث أصبحت المرآة تتولى مناصب كبيرة وقيادية في الدولة، وهو ما يدل على ضرورة إعادة النظر في القانون.