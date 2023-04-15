معتز محمود: تشكيل الأعلى للاستثمار يضمن تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، قائلا إنه يجذب مزيدًا من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في البلاد، وفي الكثير من المشاريع العملاقة والقومية التي يتم إنشائها.

ونوه محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بأن تشكيل الأعلى للاستثمار، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس السيسي، يعزز جهود الدولة في مجال الاستثمارات، ويوفر مناخا جاذبًا للمستثمرين، ويعمل بقوة على إزالة المعوقات والعراقيل التي تواجه الاستثمار في مصر، وكذا حل أى إشكاليات تواجه المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وهو مكسب لبيئة الاستثمار في مصر وخطوة اقتصادية ومالية هامة للمستقبل.

وأوضح رئيس صناعة البرلمان، أن وجود مجلس أعلى للاستثمار، سيؤدي إلى حل إشكاليات تعدد جهات الولاية وفض التشابكات، وهى خطوة جيدة وكانت منتظرة، ستساعد في سرعة إنجاز التراخيص والخدمات للمستثمرين.

وأردف محمود، أن تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية كان ولا يزال أولوية للدولة المصرية، كما أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، تبذل جهوداً كبيرة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وحل المعوقات، ولذلك صدرت تشريعات اقتصادية تستهدف إزالة العراقيل وخلق حوافز للشركات.

واختتم النائب معتز محمد محمود، بالتأكيد على أن مصر توفر فعليا بيئة جاذبة للاستثمار، وهناك ملاءمة واسعة من المشاريع الاقتصادية والعملاقة، التي تناسب كافة المستثمرين في مختلف القطاعات.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس ويتشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.