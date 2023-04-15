السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديفيز: الفوز بالدورى والكأس دافع كبير للتتويج ببطولات أفريقيا

ديفيد ديفيز
ديفيد ديفيز

قال ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بلقب بطولة كأس مصر على حساب سبورتنج كان خطوة مهمة للغاية في موسم الفريق بعد التتويج ببطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق دخل مباراة سبورتنج وسط حالة من الإجهاد الشديد بعد الفوز على الزمالك، بخلاف افتقاد جهود عبد الرحمن حميد، وأن اللاعبين يستحقون التحية على ما قدموه على مدار الفترة الماضية.

وأضاف ديفيز أن رجال يد الأهلي لديهم طموحات كبيرة بعد الفوز ببطولتي الدوري والكأس، وهو ما يزيد من دوافع الجميع للفوز ببطولتي كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس.

وشدد المدير الفني للفريق على أن الفريق يتحسن باستمرار، وأنه يسير بخطوات واثقة نحو تحقيق تطلعات جماهير الأهلي والمنافسة بقوة على الفوز بكل البطولات.

ديفيد ديفيز الاهلى سبورتنج كرة اليد كاس مصر

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