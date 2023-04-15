السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يهزم سبورتنج ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة فى تاريخه

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

تُوج رجال النادي الأهلي لكرة اليد ببطولة كأس مصر بعد التغلب على سبورتنج السكندري بنتيجة 32/22 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر.

وجمع الأهلي بين ثنائية الدوري والكأس لأول مرة منذ موسم 2013/2014 ليثبت أحقيته في التربع على عرش كرة اليد محليا هذا الموسم.

كان الأهلي قد حسم دوري المحترفين على حساب الزمالك في المباراة الختامية بنتيجة 24/21 قبل أن يقصيه من نصف نهائي الكأس ليحصد لقبه العاشر في المسابقة المحلية.

وقلص الأهلي الفارق مع الزمالك في عدد بطولات الكأس لـ 6 ألقاب حيث يمتلك الأبيض 16 لقبا.

وشهدت المباراة حضور نجم الأهلي عبد الرحمن حُميد في المدرجات لمؤازرة زملائه بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة أمس أمام الزمالك إلى جانب زميليه المصابان بالصليبي أيضا محمد لاشين وسيف هاني فوكس.


تفاصيل المباراة

جاء الشوط الأول قويا ومتقاربا حيث تبادل الفريقان التقدم أكثر من مرة قبل أن ينجح الأهلي في توسيع الفارق لأربعة أهداف عند نتيجة 12/8.

عاد لاعبو سبورتنج لأجواء المباراة ونجحوا في إدراك التعالد مع نهاية الشوط 13/13.

جاء الشوط الثاني مغايرا تماما للأول ودخل الأهلي بقوة ليهيمن على المباراة وينجح في توسيع الفارق مبكراً.

وأنهى الأهلي المباراة 32/22 بفارق عشرة أهداف ليحتفل باللقب قبل انتهاء اللقاء.

قدم عبد الرحمن طه حارس الأهلي البديل مباراة كبيرة للغاية ليعوض غياب حُميد بقوة وينجح في التصدي ل18 تصويبة من لاعبي سبورتنج بنسبة فاعلية تخطت ال45%.

وعلى الجانب الهجومي سجل جناح الأهلي الشاب 11 هدفا ليكون الأعلى تسجيلا في المباراة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه من لاعبي الفريقين.

يُذكر أن الأهلي سيستعد خلال الفترة المقبلة لبطولتي السوبر الإفريقي وكأس إفريقيا لأبطال الكؤوس والمقرر أن يستضيفهما الأهلي في صالة النادي بفرع الجزيرة.

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