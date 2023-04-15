الداعية مصطفى حسنى يوضح علامات رجوع السلام بعد الطلاق

أوضح الداعية مصطفى حسني، أن هناك علامات تدل على رجوع السلام بعد الطلاق، قائلًا: "إن أول علامة تتمثل في الصمت، حيث لا نتحدث عن بعضنا حديث سلبي في ظهر بعضنا".

وأضاف الداعية مصطفى حسني، خلال تقديمه برنامج "رميم" المذاع عبر فضائية الناس، أن العلامة الثانية تتمثل في حسن التواصل، حيث لا نقوم بإدخال الأبناء بيننا؛ لأن كل طرف غير قادر على سماع الآخر أو الحديث معه، وبالتالي يلجأن إلى الأبناء لإيصال الرسائل، وبالتالي تدخل الأبناء في خناقة تعمل على تدمير نفسيتهم.

وأوضح أن العلامة الثالثة هي وجود آليات يتم من خلالها حل الخلاف، لافتًا إلى أن العلامة الرابعة تتمثل في شيء بداخل قلب الرجل والمرأة لا يعرفه إلا هما، وهي نية عدم الإيذاء، والسلام النفسي، متابعًا:" إذا اتبعت هذه الخطوات وقمت بإعادة السلام في العلاقة بعد كسرة الطلاق، فإن الله سيوفقك في الخطوة القادمة".