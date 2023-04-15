مصطفى حسنى يوضح أسباب انهدام العلاقة بعد الطلاق

أوضح الداعية مصطفى حسني، أسباب انهدام العلاقة بعد الطلاق، قائلاً: "استحالة العشرة، حيث يحدث الطلاق عندما تكون العشرة مستحيلة، مستشهدًا بقوله تعالى وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)

وأضاف الداعية مصطفى حسني خلال تفديمه برنامج رميم، المذاع عبر قناة الناس، أن الشيطان لا يحب ذلك، حيث لابد أن يكون هناك حس انتقامي، ويدفع كل طرف الآخر الثمن غالي، ومن ثم ينتقل الإنسان من إنسان رباني يريد العيش بسلام إلى شخص انتقامي من أقرب الناس إليه، لافتاً إلى أن هذا يدمر العلاقة بين الطلاق.

وأشار إلى أن العلاقة المدمرة بعد الطلاق، تتسبب في إيذاء الأبناء، لافتًا إلى أن أول سبب يجعل العلاقة تنهار بعد الطلاق هي صعوبة العشرة أو صعوبة الطلاق، حيث تتسبب العشرة في نوع من الأذية القوية التي تتسبب في عمل نوع من الغضب والحقد المتراكم، مستشهدًا بقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19).

وبين أن هناك سبب آخر لانهدام العلاقة بعد الطلاق، وهو التفكير القطبي، إما أحباب متزوجين، أو أعداء يندمون بعضهما، وكأنهم لا يملكون القدرة على تحويل مشاعر الحب إلى مشاعر مسالمة؛ فإما حب أو ألم.