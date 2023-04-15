السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية يهنئون البابا تواضروس بعيد القيامة

المستشار عدلي جاد
المستشار عدلي جاد

هنأ المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة والأخوات الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة، بالخير والسعادة والمحبة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس للجمهورية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

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