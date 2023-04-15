أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الفطر 2023، ويشغل بال المواطنين التعرف على حالة الطقس اليوم السبت 15 أبريل 2023 عبر جوجل، وخاصة مع حلول العيد، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية منذ ساعات قليلة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم 24 رمضان، فستشهد البلاد استمرار في الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة على جميع الأنحاء.

الرابع والعشرين من رمضان.. حالة الطقس اليوم السبت 15 أبريل 2023

وتنشر "الدستور" حالة الطقس اليوم السبت 15 أبريل 2023 ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم السبت 15- 4- 2023

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم السبت مائل للبرودة صباحًا، ويكون مائل للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء في السواحل الشمالية الشرقية، ودافئ في السواحل الشمالية الغربية، وطقس حار في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للبرودة ليلًا في أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم السبت 15 أبريل

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من شبورة مائية صباحًا في بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وبالوجه البحري ومدن القناة، وذلك بالإضافة لانتشار الشبورة في السواحل الشمالية الشرقية وفي شمال سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى انتشار الرياح في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وتكون بالإضافة لنشاطها أحيانًا في جنوب سيناء والوجه البحري وفي مدن القناة وجنوب الصعيد خلال فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى حالة البحر المتوسط تكون من خفيف لمعتدل، وارتفاع في الأمواج «من 1 إلى 1.5 متر»، بينما حالة البحر الأحمر ستكون من خفيف لمعتدل، وارتفاع الأمواج بنسبة «من 1 إلى 1.5 متر».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15 أبريل 2023