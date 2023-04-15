جابر بغدادى يشارك فى فعاليات المواسم الصوفية الرجراجية بالمغرب

أعلن الداعية جابر بغدادى، وكيل الطريقة الجودية الخلوتية، رئيس مؤسسة القبة الخضراء، مشاركته فى فعاليات المواسم الصوفية الرجراجية التى تنظمها الطريقة الرجراجية بالمغرب، الشهر المقبل، حيث يشارك "بغدادى" لأول مرة فى هذه الفعاليات الدينية الدولية التى تنظم بمناسبة موسم رجراجة الصوفى، بمشاركة عدد كبير من العلماء والشيوخ .

وأكد "بغدادى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن سيشارك فى فعاليات المواسم الصوفية التى ستنظم بالمملكة المغربية الشهر القادم، وسيبذل قصارى جهده للحاق بهذه الفعاليات الدينية الكبرى التى ستتناول الكثير من الأمور الصوفية والدينية الهامة .

وكانت الطريقة الرجراجية الصوفية بالمملكة المغربية، قد أعلنت عن انطلاق فعاليات المواسم الصوفية التي تنظمها الطريقة في 5 مايو من كل عام، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تستمر الفعاليات لعدة أيام ويشارك فيها عدد كبير من شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي، ويشارك نيابة عن ملك المغرب عامل إقليم مدينة الصويرة المغربية وتشهد انطلاق فعاليات مواسم رجراجة الصوفية.

وقال عبدالعزيز الرجراجي شيخ الطريقة الرجراجية بالمملكة المغربية، إن موسم رجراجة الصوفي يشهد فعاليات دينية وصوفية كبرى، تستمر لعدة أيام، وتتنوع هذه الفعاليات بين أنشطة دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية، ويهدف هذا الأمر إلى التأكيد على أن التصوف هو منهج حياة يمارسه الناس في ليلهم ونهارهم، فأهل التصوف لا يعيشون فى عزلة بعيدًا عن الناس ولكنهم يتعايشون مع الجميع.

ويعتقد البعض أن أصل الحدث يبدأ من قصة سبعة رجال من المغرب قد زاروا النبي محمد في مكة، فأعلنوا إسلامهم ثم عادوا إلى ديارهم مكلفين بنشر الدين الجديد، وقد كان الدور من جملة ما اتبعوه في منهجيتهم ليحافظوا على تماسكهم، فمن جهة كان الدور عبارة عن تزاور فيما بينهم، ومن جهة أخرى، كان تجديدًا للعهد بينهم وبين القبائل التي استجابت لدعوتهم، ثم طغى الطابع الاحتفالي فيما بعد على موسم رجراجة، ليتحول بشكل تلقائي من مجرد ظاهرة دينية روحية إلى مهرجان ثقافي صوفي يشتمل على العديد من النشاطات الاقتصادية والاحتفالية إلى جانب غرضه الأصلي.