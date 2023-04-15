السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المهندسين يطالب المحافظات بإلزام مجالسها بدعم قرارات الجمعية العمومية

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ان كل مهندس من مكانه يجب أن يحشد لدعم قرارات الجمعية العمومية وإلزام مجالس الفرعيات بتنفيذ ودعم قرارات الجمعية العمومية.


وأضاف “النبراوي”: “الجمعية العمومية اتخذت قراراتها بمنتهى الوضوح والشفافية وحضرها حوالي ٤ آلاف مهندس وعلينا جميعا دعم قرارات الجمعية العمومية”.

وتابع: “الجمعيات العمومية في المحافظات عليها مطالبة والزام مجالس النقابات الفرعية بتنفيذ القرارات، وهذا الأمر لو تم فسوف يحدث فارق وسوف يوجه أعضاء المجلس الأعلى للنقابة بالالتزام”.

وطالب الجمعيات العمومية في المحافظات بأداء دورها، الـ ٧٠٠ ألف مهندس عليه أن يعمل على إلزام المجالس الفرعية بقرارات الجمعية العمومية.


جاء لك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادى نقابة المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.

 

وحضر اللقاء مهندس بهاء الطوخي، عضو المجلس الأعلى ود. محمد عبد الغني، عضو المجلس الأعلى السابق، وعبد الكريم آدم، أمين الصندوق الأسبق وخالد المهدي، النقابي البارز والمرشح السابق على منصب رئيس النقابة بالقاهرة وسامح الغزولي، عضو مجلس النقابة بالجيزة، وغيرهم من القيادات النقابية.

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المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الجمعية العمومية مجالس الفرعيات المحافظات المهندسين أعضاء المجلس الأعلى

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