رضوى الشربينى تعلق على موقف شريهان من طلاقها (فيديو)

وجهت الإعلامية منى عبدالوهاب سؤالًا للإعلامية رضوى الشربيني :"هناك فيديو موجود يتم تشييره كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول بأن الفنانة شيريهان هي خالة طليقك أبو بناتك.. هل الفنانة شريهان وقفت بجانبك أو ساعدتك حيث أنها معروفة بأنها تقف إلى جوار الناس وتساعدهم.. هل كانت عارفة إنك خرجتي من بيت ابن أختها بـ 200 أو 180 جنيهًا في شنطتك؟"، لترد الإعلامية رضوى الشربيني: "معرفش".

وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال لقاءها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية الحياة، موجهة حديثها إلى الإعلامية منى عبدالوهاب: "اعرفي إنت، قابليها، استضيفيها، واسأليها".

وتابعت الإعلامية رضوى الشربيني: "وألجأ لها ليه؟ هي خالة باباهم، أنا لجأت إلى ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى كان رحيم بي أنا وبناتي، وهذا يكفي".

وأردفت الإعلامية رضوى الشربيني: "أنا شفت قدرة ربنا سبحانه وتعالى في قوله "كن فيكون" في تحويل حياة واحدة مفلسة، بائسة غير ناجحة في حياتها، لبني آدمة تانية خالص، وأي حق ليا عند أي حد، أنا مش عايزاه في الدنيا".