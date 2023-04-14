الأهلى يهزم فاركو بثلاثية فى الدورى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

سجل أهداف الأهلي محمود متولي في الدقيقة 19 ومحمد شريف في الدقيقة 48، وعلي معلول في الدقيقة 96.

ارتفع رصيد الأهلي عند 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري وتوقف رصيد فاركو عند 32 نقطة في المركز الثامن.



أحداث الشوط الأول

البداية كانت بمحاولات من جانب الفريقين على استحياء، حيث شهدت الدقيقة الخامسة تمريرة طولية عن طريق محمد هاني لاعب النادي الأهلي إلى داخل منطقة جزاء فاركو تجاه زميله محمد شريف لكن الكرة كانت أقرب للحارس محمد سعيد شيكا.

وسدد كينجسلي سوكاري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بعيد على القائم الأيمن.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 بعد إصابة محمد الضاوي كريستو قبل أن يغادر ملعب المباراة ويشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 19 بعد ركلة حرة نفذها علي معلول وأخطأ محمد سعيد حارس فاركو في الإمساك بها لتفلت منه وتصل إلى متولي الذي وضعها برأسه في الشباك.

الأهلي كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد انطلاقة عن طريق حسين الشحات على الجبهة اليسرى استغلها في إختراق منطقة جزاء فاركو وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا ببراعة وأنقذ مرماه.

وبعد دقيقة واحدة أهدر شكري نجيب هدف التعادل بعدما تلقى تمريرة من علي بهيج لينفرد بالحارس محمد الشناوي لكنه سدد في يد حارس الأهلي وتضيع فرصة مؤكدة.

ركلة كنية للنادي الأهلي على يمين مرمى فاركو، نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى وسط الملعب.

فرصة جديدة للأهلي بعد ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي في مكان جيد بالقرب من حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما، نفذها علي معلول بتسديدة أرضية لحسين الشحات الذي أطلق تسديدة أرضية ضعيفة نسبيا تصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا بسهولة.

أحمد القندوسي سجل هدفا في الدقيقة 38 بعد تسديدة قوية بقدمه اليسرى خدعت الحارس محمد سعيد شيكا، لكن تم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بعد تبين تواجد حسين الشحات في وضعية تسلل وتأثيره على رؤية حارس فاركو.

الأهلي سجل الهدف الثاني في الثواني الأخيرة قبل انتهاء الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات إلى محمد شريف الذي انفرد بالحارس ووضعها على يساره أرضية زاحفة.



أحداث الشوط الثاني

فاركو استهل الشوط الثاني بقوة على أمل تقليص الفارق أمام الأهلي.

وشهدت الدقيقة 48 ركلة ركنية لفاركو على يسار مرمى النادي الأهلي، نفذها عزمي غومة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أليو ديانج بشكل خطير للغاية لتمر بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وبعد دقيقة ركلة ركنية لفاركو على يمين مرمى النادي الأهلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة ضعيفة نسبيا تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

الأهلي رد في الدقيقة 50 بتسديدة قوية عن طريق طاهر محمد طاهر من خارج حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد سعيد شيكا بصعوبة إلى ركلة ركنية.

فريق فاركو واصل صحوته وسدد رزقي حمرون من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمتا في الشباك الجانبية.

فريق فاركو استمر في تهديد مرمى الشناوي بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء تجاه عبد الناصر محمد المتمركز دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى تماما لكنه استقبل الكرة بتسديدة سيئة للغاية مرت بشكل بعيد عن المرمى.

كولر أجرى تغييرين بنزول عمرو السولية ومروان عطية بدلا من أحمد القندوسي وياسر إبراهيم.

ورغم التغييرات إلا أن فاركو استمر في الضغط القوي.

وسدد شكري نجيب كرة قوية في الدقيقة 81 لكن الكرة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وأجرى كولر تغييرين بنزول محمود كهربا وخالد عبد الفتاح بدلا من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

أحمد شريف كاد أن يقلص الفارق في الدقيقة 93 بعد تسديدة رائعة من أحمد شريف تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

محمد هاني نجح في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 95.

علي معلول نفذ ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس ليسجل الهدف الثالث.