الفنان السورى مجد القاسم: إنجازات الرئيس السيسى تعادل 70 عاما (فيديو)

أشاد الفنان السوري مجد القاسم، بما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات على أرض مصر خلال الـ8 سنوات الماضية، مؤكدًا أن إنجازات الرئيس السيسي تعادل 60 أو 70 عامًا.

مجد القاسم: مصر هي السند والظهر لأي عربي

وأضاف الفنان مجد القاسم، خلال لقاءه ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن استقرار مصر هو استقرار للأمة، معقبًا: "هي السند والظهر لأي أخ عربي، واستقرارها يساهم في عودة البلاد إلى مكانها الطبيعي".

وتابع الفنان مجد القاسم: "عشت أيام ضنك، ولكن كان عندي إصرار وعزيمة بعد موجة كبيرة من اليأس والحزن، وبدايتي كانت صعبة جدًا".