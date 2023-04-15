السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في الشيخ زايد
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالحى الأول بمدينة الشيخ زايد دون وقوع أى إصابات.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ مديرية أمن الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بالحى الأول بمدينة الشيخ زايد وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.