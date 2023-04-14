مسلسل المحيمة الحلقة 23.. فرح وحمزة ينجحان في انقاذ الحوت الأرزق

عرضت اليوم الجمعة الحلقة 23 من مسلسل الرسوم المتحركة المحمية وذلك عبر شبكة قنوات الحياة الفضائية.

احداث مسلسل المحيمة الحلقة 23

وخلال الحلقة 23 من مسلسل المحمية حاول كل من “فرح” و"حمزة" ان ينقذا الحوت الأزرق بعد ان اخبرهم “الدولفين” بأنه رأي حوت أزرق خارج المحمية، وتسألا ما هي خطورة تواجده خارجها ليرد عليهم قائلًا: "إن الخطورة عليه خاصة بعد أن أصابه سهم "نديم" الصياد وانه من الممكن أن يفارق الحياة".

ونوهت الحلقة 23 من مسلسل المحمية ان اصطياد الحوت ممنوع لأنه معرض للأنقراض ووضع كل من “فرح” و"حمزة" لوضع خطة لانقاذ الحوت الأزرق قبل أن يحصل عليه “نديم الصياد” وإخراجه خارج المياه.

واستطاع “فراح” و"حمزه" أن يغطسا في المياه والعثور على الحوت الأزرق واستطاعا أن يقوما بفك الرباط الخاص بالصياد نيم وقام “حمزه” بإخراج السهم من جسم الحوت.

أحداث مسلسل المحمية

تحكي قصة مسلسل المحمية عن “فرح وحمزة” وهما طفلان يعيشان في محمية طبيعية، ويحاول الثنائي حمايتها، وفجأة يحدث خطر كبير يهدد هذه المحمية، وبعد عدة محاولات يستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه الخطر بطرق ذكية وابتكارية، كما تحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهما.

أبطال مسلسل المحمية

يشارك في أصوات شخصيات مسلسل المحمية عدد كبير من صناع الدوبلاج وهم: زياد الجندي في دور حمزة، ولمى هاني بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوي، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبوالعينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهاني عبدالحي في دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزي، وإياد الجندي، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية شارك الشرير، ومعتز الشاذلي، من إخراج أحمد مهدي وحسين مجدي، وسيناريو وحوار باسل مجدي.