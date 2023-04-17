مرتل كنسي: الكنيسة تصلي الجنازات بالنغمة المفرحة في فترة الخماسين

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الاثنين بحلول ثاني أيام عيد القيامة وبدء فترة الخماسين المقدسة بجانب احتفالات شم النسيم.

وقال المرتل عزيز انور، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة في تصريح خاص، إن الكنيسة لا تستغني عن نغمات المفرحة لاي سبب في فترة الخماسين المقدسة وهي فترة الخمسين يوما التالية لعيد القيامة المجيد، مشيرا الى انه حتى الجنازات تصليها الكنيسة بالنغمات المفرحة.

ففي العيد تستقبل الكنيسة الجنازة بلحن امانة اللص اليمين وهو احد الحان الجمعة العظيمة ويقول اذكرني يارب متى جئت في ملكوتك وهي مقولة قالها ديماس اللص الذي كان معلقا على يمين صليب السيد المسيح، مما دفع المسيح ان يقول له اليوم تكون معي في الفردوس، الا ان الكنيسة في فترة الخماسين المقدسة تستقبل الجنازات بلحن اخريستوس انيستي وهو احد الالحان المفرحة الخاصة بعيد القيامة وفترة الخماسين.

كما تقوم الكنيسة ايضا بتوديع الجنازة بنفس اللحن، ولا تغير الكنيسة من نفس الصلوات المفرحة حتى في أصغر المردات مثل يارب ارحم فهي الاخرى تقال بالنغمات الفريحي.

وتصلي الكنيسة خلال العام بخمس نغمات الشعانين وتصلي بها في احد الشعانين وعيد الصليب، والنغمة الفرايحي وتصلي بها في فترة الخماسين، والنغمة الحزايني وتصلي بها في الجنازات خارج فترة الخماسين وكذلك في اسبوع الالام، والنغمة الكيهكي وتصلي بها في شهر كيهك، والنغمة السنوي وتصلي بها في بقية الايام.