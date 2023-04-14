السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى منشأة القناطر

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء تواجده نطاق منزله بمنطقة منشأة القناطر .

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوجود جثة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، إثر تعرضه لصعق كهربائي خلال تواجده بنطاق منزلة بمنشأة القناطر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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