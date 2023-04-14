مسلسل جت سليمة الحلقة 8| هل ستوافق دنيا سمير غانم على طلب السلطان؟

بدأت منذ قليل، عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 8 بطولة الفنانة الشاملة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي الذي يعرض على قناة “سي بي سي” خلال شهر رمضان.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 8 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

مسلسل جت سليمة الحلقة السابقة

خلال الاحداث السابقة من مسلسل جت سليمة ، اكتشف الملك وجود حركة غريبة داخل القصر، وذلك بعد تجول "سليمة" و"موكوس" في القصر رأت شقيقها "عمر" وعرفت أنه دمية لدى الأمير "رعد" حاولت الاقتراب من أخيها لكن "موكوس" منعها حتى لا يتم القبض عليها.

ونجحت "سليمة دنيا سمير غانم" في مقابلة شقيقها "عمرو"، بمساعدة ابنة السلطان "احلام مايان السيد"، في غرفة نجل السلطان.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 8

تسليم “سليمة” دنيا سمير غانم، نفسها إلى السلطان "طمعان- خالد الصاوي"، كان بين الأحداث التي شهدتها سابع حلقات مسلسل "جت سليمة"، الذي يعرض عبر قناة cbc، في الساعة 8:45 مساء، والإعادة في 2:45 صباحا و2:45 ظهرا.

احداث مسلسل جت سليمة الحلقة 8

وبدأ السلطان في إجبار دنيا سمير غانم للبحث عن بقايا الكتاب المسحور، وهو الشرط الذي وضع "السلطان طمعان_خالد الصاوي"، للموافقة على إطلاق سراح شقيقها "عمرو".

وفي بداية الحلقة، تتفاجئ "سليمة- دنيا سمير غانم"، ومعها الغجري "موكوس- محمد سلام"، بالمنادي يطوف السوق، ويعلن البحث عنها لكونها تنتمي إلى عصابة.

ويقوم السلطان، بوضع شقيقها "عمرو"، في قفص حديدي، استعدادا لوضعه في مبارزة بالسيف مع "السبع الجبار.- سعد المختار".