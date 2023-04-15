محمد عادل حسنى: المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصرى

قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، سيكون له آثارًا إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصةً وأن المجلس تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية، وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.

وأكد عضو جمعية رجال الاعمال، أن ظهور المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت يحمل بين طياته الكثير من الرسائل المهمة بتعافي الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.

وقال عضو جمعية رجال الأعمال: “أننا ننتظر من المجلس الأعلى الكثير من العمل والمجهود لإعادة الاقتصاد المصري إلي مكانته التي يستحقها، بالإضافة إلى إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، حيث يعد المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري”.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، كما ترأس المجلس الأعلى للاستثمار، ويضم في عضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين مما يودي الي دفعة للاستثمار.