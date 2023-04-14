الأهلي يتقدم على فاركو بهدفين في الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام فاركو في الجولة 25 من بطولة الدوري بالتقدم بهدفين دون رد.

سجل هدفي الأهلي محمود متولي في الدقيقة 19 ومحمد شريف قبل انتهاء الشوط الأول.

البداية كانت بمحاولات من جانب الفريقين على استحياء، حيث شهدت الدقيقة الخامسة تمريرة طولية عن طريق محمد هاني لاعب النادي الأهلي إلى داخل منطقة جزاء فاركو تجاه زميله محمد شريف لكن الكرة كانت أقرب للحارس محمد سعيد شيكا.

وسدد كينجسلي سوكاري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بعيد على القائم الأيمن.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 بعد إصابة محمد الضاوي كريستو قبل أن يغادر ملعب المباراة ويشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 19 بعد ركلة حرة نفذها علي معلول وأخطأ محمد سعيد حارس فاركو في الإمساك بها لتفلت منه وتصل إلى متولي الذي وضعها برأسه في الشباك.

الأهلي كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد انطلاقة عن طريق حسين الشحات على الجبهة اليسرى استغلها في إختراق منطقة جزاء فاركو وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا ببراعة وأنقذ مرماه.

وبعد دقيقة واحدة أهدر شكري نجيب هدف التعادل بعدما تلقى تمريرة من علي بهيج لينفرد بالحارس محمد الشناوي لكنه سدد في يد حارس الأهلي وتضيع فرصة مؤكدة.

ركلة كنية للنادي الأهلي على يمين مرمى فاركو، نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى وسط الملعب.

فرصة جديدة للأهلي بعد ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي في مكان جيد بالقرب من حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما، نفذها علي معلول بتسديدة أرضية لحسين الشحات الذي أطلق تسديدة أرضية ضعيفة نسبيا تصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا بسهولة.

أحمد القندوسي سجل هدفا في الدقيقة 38 بعد تسديدة قوية بقدمه اليسرى خدعت الحارس محمد سعيد شيكا، لكن تم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بعد تبين تواجد حسين الشحات في وضعية تسلل وتأثيره على رؤية حارس فاركو.

الأهلي سجل الهدف الثاني في الثواني الأخيرة قبل انتهاء الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات إلى محمد شريف الذي انفرد بالحارس ووضعها على يساره أرضية زاحفة.