بمشاركة أكثر من 100 متسابق.. أهالى أبورقبة فى المنوفية ينظمون احتفالية لحفظة القرآن

شهدت قرية أبورقبة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، احتفالية دينية كبرى، للاحتفاء بحفظة القرآن الكريم، وعددهم 100 مكرم بمختلف أعمارهم، مقسمين إلى ثلاثة أقسام “ختمة القرآن الكريم كاملاً، والإيجازت القرآنية، وبراعم القرآن”، من أبناء مركز ومدينة أشمون، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة اشمون، ولفيف من أهالي المركز.



وأشاد الحضور بدور أولياء الأمور في دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم متمنين لهم دوام التوفيق، مؤكدين على أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقًا وسلوكًا لكل أبنائنا، مطالبين بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن لما له من دور في تنمية المجتمع، وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته.

وقال منسق عام الحفل، المهندس محمد السيد، بأن هذا الحفل يتم للسنة العاشرة علي التوالي، ويأتي ذلك في إطار المشاركة الفاعلة لزيادة أهل القرآن بالقرية والقرى المجاورة، وكل ذلك يرجع الفضل فيه إلى الله عز وجل أولاً، ثم الحاج محمود العربي - رحمة الله- الراعي الأول لأهل القرآن بالقرية، والذي كان شاغله الشاغل تحفيظ أطفال القرية جميعهم القرآن الكريم وشجعهم بعمل جوائز قيمة حتى يحفزهم على الحفظ والتجويد.

وأعرب إسلام السيد، أحد منظمي الحفل، عن مدى سعاته للتنظيم هذا الحفل سنوياً والتعهد أمام الله بإدخال الفرح والسرور على أهل القرآن، وتقديم كافة أوجة الدعم المادي والمعنوي لمواصلة حفظ كتاب الله.

شمل الحفل تكريم محفظى القرآن بالقرية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ منسى شعبان فليفل، شيخ المحفظين وأكبرهم سن بالقرية، وتكريم بعض الشخصيات العامة بمركز أشمون، وبعض الشخصيات المؤثرة في أشمون.