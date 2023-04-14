30 دقيقة.. الأهلي يبحث عن ثاني الأهداف في شباك فاركو

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 25 من الدوري الممتاز، والمارد الأحمر متقدم بهدف سجله محمود متولي.

البداية كانت بمحاولات من جانب الفريقين على استحياء، حيث شهدت الدقيقة الخامسة تمريرة طولية عن طريق محمد هاني لاعب النادي الأهلي إلى داخل منطقة جزاء فاركو تجاه زميله محمد شريف لكن الكرة كانت أقرب للحارس محمد سعيد شيكا.

وسدد كينجسلي سوكاري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بعيد على القائم الأيمن.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 بعد إصابة محمد الضاوي كريستو قبل أن يغادر ملعب المباراة ويشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 19 بعد ركلة حرة نفذها علي معلول وأخطأ محمد سعيد حارس فاركو في الإمساك بها لتفلت منه وتصل إلى متولي الذي وضعها برأسه في الشباك.

الأهلي كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد انطلاقة عن طريق حسين الشحات على الجبهة اليسرى استغلها في اختراق منطقة جزاء فاركو وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا ببراعة وأنقذ مرماه.

وبعد دقيقة واحدة أهدر شكري نجيب هدف التعادل بعدما تلقى تمريرة من علي بهيج لينفرد بالحارس محمد الشناوي لكنه سدد في يد حارس الأهلي وتضيع فرصة مؤكدة.

ركلة كنية للنادي الأهلي على يمين مرمى فاركو، نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى وسط الملعب.